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Спорт Уик-Энд

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Сергей Семак выставил против команды Вадима Евсеева 10 новых игроков по сравнению с матчем в Воронеже

Сергей Семак выставил против команды Вадима Евсеева 10 новых игроков по сравнению с матчем в Воронеже

В кубковых матчах большая ротация неизбежна. Поэтому ждать, чтосостав «Зенита» сильно совпадет с тем, что в субботу вырвал победу в Воронеже, не стоило.

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