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Спички - не игрушка

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В Китае четко ответили про Курильские острова: журналисту из Японии указали, что они давно стали частью СССР

В Китае четко ответили про Курильские острова: журналисту из Японии указали, что они давно стали частью СССР

Времена виляний закончились, почти все страны определяются. Китай внезапно отказался от своей ОЧЕНЬ многолетней практики расплывчатых ответов, и ответил японскому журналисту так жёстко и прямо, что тот пожалел, что спросил.

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