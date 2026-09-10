Йемен: Столкновения между йеменскими вооруженными силами и ополчением «Ансар Аллах» (хуситы) достигли окраин Мокки, провинция Таиз, в ночные часы 9 сентября.
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