Синдром Зимней войны: Финляндия давно забыла десятилетия добрососедства с Россией. О реванше мечтает

Двойное гражданство россиян для Хельсинки не закон Людмила Николаева На фото: офицер спецподразделения финской пограничной службы у закрытого КПП «Ваалимаа» на границе Финляндии и России.
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