Церковные праздники, которые сегодня, 18 февраля 2024 года, отмечают православные христиане Татьяна Орлонская Согласно православному церковному календарю, сегодня отмечается память мученицы Агафии Панормской (Палермской), что является днем почитания тех, кто ушел из этого мира.