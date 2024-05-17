Проект "Ретро": безумный план Америки остановить Землю и убить полмиллиарда человек

Reconquistador В шестидесятых годах прошлого века, в разгар холодной войны между США и СССР, в головах американских военных возникла безумная идея, как защитить страну от любого советского ракетного удара.
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