Илон Маск отказался посетить деловой ужин в Осло из-за дороговизны перелёта

Американский мультимиллиардер Илон Маск отказался посетить деловой ужин в норвежской столице Осло, организатором которого является глава норвежского государственного пенсионного фонда (нефтяной фонд) Николай Танген, якобы из-за сложности и дороговизны перелёта в Европу.
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