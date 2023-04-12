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Reuters: Сербия согласилась поставлять оружие Украине

Reuters: Сербия согласилась поставлять оружие Украине

Сербия готова поставлять оружие Украине и, возможно, уже начала поставки, сообщает Reuters. Президент страны Александр Вучич и министр обороны Александр Вулин это опровергают.

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