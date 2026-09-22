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В Минобороны сообщили о ночной атаке на Самарскую область и другие регионы

В Минобороны сообщили о ночной атаке на Самарскую область и другие регионы

Российские военные уничтожили 297 вражеских дронов в небе над регионами России в ночь на 22 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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