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В ЛЭТИ создали лабораторный "вулкан" для изучения магмы

В ЛЭТИ создали лабораторный "вулкан" для изучения магмы

Ученые СПбГЭТУ "ЛЭТИ" создали индукционную печь для исследования газодинамических и физико-химических процессов с выбросами расплава магмы, происходяших при извержении вулканов, которую условно можно назвать лабораторным вулканом.

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