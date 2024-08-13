В ЛЭТИ создали лабораторный "вулкан" для изучения магмы

Ученые СПбГЭТУ "ЛЭТИ" создали индукционную печь для исследования газодинамических и физико-химических процессов с выбросами расплава магмы, происходяших при извержении вулканов, которую условно можно назвать лабораторным вулканом.
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