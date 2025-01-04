Опасные погодные явления прогнозируют в четырех округах РФ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сильный дождь, переходящий в снег, и понижение температуры ожидаются на юге европейской части России, в Западной Сибири пройдет сильный снег с возможным усилением ветра до 25 м/с, аналогичная ситуация и в Калининградской области, в центре европейской России - сильная гололедица.