Опасные погодные явления прогнозируют в четырех округах РФ

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сильный дождь, переходящий в снег, и понижение температуры ожидаются на юге европейской части России, в Западной Сибири пройдет сильный снег с возможным усилением ветра до 25 м/с, аналогичная ситуация и в Калининградской области, в центре европейской России - сильная гололедица.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии