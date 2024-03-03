Собственно говоря, это был не магазин, а торговый центр. Трёхэтажный. И больше напоминал маленький город, в котором можно было купить всё, что вашей душе угодно.
Поездка в магазин
Комментарии
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Элеонора Коган
Спасибо вам ещё раз, Олег!!!Кто- предал собачку Кнопу, бросил её, а мужчина не смог с этим смириться,поехал под проливным дождём забрал её. И жена собачку приняла. Теперь Кнопочка счастлива с ними.
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11 час.
Алекс Сэм
Спасибо!
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10 час.
Людмила Петрухина
СПАСИБО ЗА ДОБРО!👍❤️
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9 час.
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