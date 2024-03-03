Поездка в магазин

Элеонора Коган

Спасибо вам ещё раз, Олег!!!Кто- предал собачку Кнопу, бросил её, а мужчина не смог с этим смириться,поехал под проливным дождём забрал её. И жена собачку приняла. Теперь Кнопочка счастлива с ними.