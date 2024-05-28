России победит в СВО в самое ближайшее время, заявил Медведев

По словам зампреда Совбеза, "нам нужна только победа, и эту победу мы получим" Россия в самое ближайшее время добьется необходимых результатов в СВО, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Песочненский в Ленинградской области, передает ТАСС.