России победит в СВО в самое ближайшее время, заявил Медведев

По словам зампреда Совбеза, "нам нужна только победа, и эту победу мы получим" Россия в самое ближайшее время добьется необходимых результатов в СВО, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время посещения военного полигона Песочненский в Ленинградской области, передает ТАСС.
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