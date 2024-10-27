Кристина Агилера готовится к Хеллоуину, а Мария Кожевникова показала всю семью: соцсети звёзд за неделю

Анна Седокова, которая подала на развод с мужем, показывает ему, что он потерял, предполагаемая любовница Яна Абрамова Анастасия Решетова демонстрирует фигуру в ярком платье, а Наталья Ионова публикует фото с синими волосами на фоне скандального ареста.