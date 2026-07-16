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Царьград

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Лукашенко объявил о поддержке творческих людей на фестивале

Лукашенко объявил о поддержке творческих людей на фестивале

Президент Александр Лукашенко на открытии фестиваля "Славянский базар в Витебске" подчеркнул, что Беларусь является безопасным местом для творческих людей, где они всегда найдут поддержку и возможность выразить свое искусство.

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