Владивостокский фуникулер закрылся на целый месяц

Во Владивостоке временно закрылся фуникулер - он не будет работать с 1 по 30 июня. В управлении транспорта Владивостока пояснили, что это необходимо для проведения планового технического освидетельствования, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии