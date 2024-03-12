Журналист Киселев рассказал о предстоящем большом интервью Путина

Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев объявил о предстоящем интервью с президентом России Владимиром Путиным для телеканала "Россия 1" и РИА Новости.
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