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6C Canadian Dollar Futures Test 0.70 as Rate Gap Widens

6C Canadian Dollar Futures Test 0.70 as Rate Gap Widens Canadian Dollar Futures CME_DL:6C1! EdgeClear The Loonie Is Squeezed by Tariffs and a Hawkish Fed The Canadian dollar, known to traders as the loonie, closed last week near 0.

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