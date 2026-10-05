6C Canadian Dollar Futures Test 0.70 as Rate Gap Widens Canadian Dollar Futures CME_DL:6C1! EdgeClear The Loonie Is Squeezed by Tariffs and a Hawkish Fed The Canadian dollar, known to traders as the loonie, closed last week near 0.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым