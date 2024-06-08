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Samsung Electronics столкнулась с первой в своей истории забастовкой сотрудников Мин...

Samsung Electronics столкнулась с первой в своей истории забастовкой сотрудников Мин...

Samsung Electronics столкнулась с первой в своей истории забастовкой сотрудниковМинувшая пятница обернулась для южнокорейского гиганта Samsung Electronics не самым приятным историческим событием — впервые сотрудники компании вышли на забастовку с требованием пересмотра условий оплаты труда и предоставления дополнительных дней отдыха.

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