Samsung Electronics столкнулась с первой в своей истории забастовкой сотрудников Мин...

Samsung Electronics столкнулась с первой в своей истории забастовкой сотрудниковМинувшая пятница обернулась для южнокорейского гиганта Samsung Electronics не самым приятным историческим событием — впервые сотрудники компании вышли на забастовку с требованием пересмотра условий оплаты труда и предоставления дополнительных дней отдыха.