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Информационный марафон - стартуем

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"Военный Субботник": Хотят ли русские войны.Тень ядерного оружия

Андрей Мартьянов(США)-военно-политический аналитик и Владимир Трухан-военный эксперт,полковник в запасе в прямом эфире ответят на вопросы зрителейПодарок на фронт Желающим принять участие: Карта СБЕР: 2202 2032 5969 3275 Яндекс деньги: 41001310993902 Донаты ВК https://vk.

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