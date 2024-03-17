"Военный Субботник": Хотят ли русские войны.Тень ядерного оружия

Андрей Мартьянов(США)-военно-политический аналитик и Владимир Трухан-военный эксперт,полковник в запасе в прямом эфире ответят на вопросы зрителейПодарок на фронт Желающим принять участие: Карта СБЕР: 2202 2032 5969 3275 Яндекс деньги: 41001310993902 Донаты ВК https://vk.
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