Saudi Arabia: Significant flight disruptions were ongoing at Riyadh King Khalid International Airport (RUH/OERK), with around 103 flights cancelled and 111 others delayed, as of morning hours.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым