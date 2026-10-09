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Контрафронт

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Saudi Arabia: Significant flight disruptions were ongoing at Riyadh King Khalid International...

Saudi Arabia: Significant flight disruptions were ongoing at Riyadh King Khalid International Airport (RUH/OERK), with around 103 flights cancelled and 111 others delayed, as of morning hours.

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