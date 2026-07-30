Cuba Expands Market Reforms As Socialist Economy Buckles Under Trump Pressure Granma, the official newspaper of the Communist Party of Cuba's Central Committee, reported Wednesday that Havana is easing restrictions on private businesses and self-employed workers as it attempts to stabilize an economy battered by decades of failed socialist policies and renewed pressure from the Trump administration.
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