Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Cuba Expands Market Reforms As Socialist Economy Buckles Under Trump Pressure

Cuba Expands Market Reforms As Socialist Economy Buckles Under Trump Pressure

Cuba Expands Market Reforms As Socialist Economy Buckles Under Trump Pressure Granma, the official newspaper of the Communist Party of Cuba's Central Committee, reported Wednesday that Havana is easing restrictions on private businesses and self-employed workers as it attempts to stabilize an economy battered by decades of failed socialist policies and renewed pressure from the Trump administration.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии