У мигранта, сдавшего экзамен по русскому языку, закончился словарный запас на вопросе «Где вы живете?»

Могут ли считаться достойными и соответствующими занимаемой должности представители власти, превратившие Россию из государства в проходной двор для разношёрстной публики из-за границы, гуляй-поле и эльдорадо для различной этнической мафии ? Однозначно нет ! Они проявляют халатность, низкий уровень профессионализма и безответственность, чуждый государство-образующему народу дух и равнодушие к судьбе России и её народа.

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Все эти зкзамены - цирк, придуманный чтобы не вводить вменяемый порядок привлечения мигрантов только туда, где они нужны, на срок, который они нужны, с реальной и строгой ответственностью не только самих мигрантов, но и тех, кто их принял на работу и не депортировал, когда контракт закончился, либо они допустили правонарушение. Все это не только давно придумано, но и отлично работает там, где власть законодательная (которая пишет законы) и исполнительная (которая должна следить за правоприменением) реально думает о своем народе и государстве, а не о своем кармане и неприкасаемом статусе!