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Царьград

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Мощный удар по Киеву. Началось враньё. Генералы примолкли

Мощный удар по Киеву. Началось враньё. Генералы примолкли

Впервые за долгое время Россия нанесла мощный удар по Киеву. В центре пылают здания, фиксируются масштабные разрушения, и на этом фоне началось враньё - генералы примолкли.

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