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ГТРК Татарстан

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Из Казани в Грозный снова можно будет улететь напрямую

Из Казани в Грозный снова можно будет улететь напрямую

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» возвращает регулярные перелёты между Казанью и Грозным. Первый рейс запланирован на 15 октября 2026 года, сообщили в Миндортрансе Татарстана.

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