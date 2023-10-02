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Белорусский аналог IKEA планирует открыть в Петербурге до четырёх-шести магазинов

Второй магазин сети откроется в ноябре в ТЦ «Парнас сити» на Михаила Дудина. Белорусская компания Swed house, специализирующаяся на товарах схожей с IKEA категории, собирается увеличить число своих магазинов в Петербурге, передаёт ТАСС.

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