Следком подозревает гендиректора «Смолстройгаранта» в сокрытии налогов

Смоленского девелопера подозревают в утаивании от налоговой службы более чем 30 миллионов рублей Генеральный директор смоленской строительной компании «Смолстройгарант» Сергей Елисеев стал фигурантом уголовного дела за предполагаемое силовиками уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
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