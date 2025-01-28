Следком подозревает гендиректора «Смолстройгаранта» в сокрытии налогов

Смоленского девелопера подозревают в утаивании от налоговой службы более чем 30 миллионов рублей Генеральный директор смоленской строительной компании «Смолстройгарант» Сергей Елисеев стал фигурантом уголовного дела за предполагаемое силовиками уклонение от уплаты налогов в крупном размере.