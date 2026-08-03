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Царьград

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Пентагон заявил о готовности к удару по Ирану на уровне ВМВ

Пентагон заявил о готовности к удару по Ирану на уровне ВМВ

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США готовы к ударам по Ирану на уровне Второй мировой войны. Президент Дональд Трамп сообщил о переговорах 3 августа для мирной сделки, отменив запланированный удар для достижения соглашения с Тегераном.

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