Пентагон заявил о готовности к удару по Ирану на уровне ВМВ

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США готовы к ударам по Ирану на уровне Второй мировой войны. Президент Дональд Трамп сообщил о переговорах 3 августа для мирной сделки, отменив запланированный удар для достижения соглашения с Тегераном.