Как конфликт на Ближнем Востоке изменил продовольственную логистику ОАЭ и какую роль в новых цепочках поставок могут сыграть Россия и другие страны ЕАЭС?Противостояние на Ближнем Востоке меняет привычные торговые маршруты и заставляет Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) искать новые способы обеспечить страну продовольствием.
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