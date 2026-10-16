Как конфликт на Ближнем Востоке изменил продовольственную логистику ОАЭ и какую роль в новых цепочках поставок могут сыграть Россия и другие страны ЕАЭС?Противостояние на Ближнем Востоке меняет привычные торговые маршруты и заставляет Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) искать новые способы обеспечить страну продовольствием.