В День памяти и скорби стартовал проект волонтеров Победы «Судьба солдата. Общественная приемная»

22 июня, в День памяти и скорби, активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» начали сбор запросов от нижегородцев для организации розыска архивных сведений о советских военнослужащих.
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