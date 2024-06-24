В дома курганцев в Заозерном возвращают горячую воду. Список

Жителям микрорайона Заозерный в Кургане в ближайшие дни вернут горячую воду. Коммунальщики завершили ремонт по проспекту Мостостроителей Об этом сообщается в официальном telegram-канале Курганской генерирующей компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии