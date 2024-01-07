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Тикнизян о Дзюбе: «Журналисты взъелись на Артема из‑за того, что он очень интересная фигура. Его всем интересно слушать» 

Тикнизян о Дзюбе: «Журналисты взъелись на Артема из‑за того, что он очень интересная фигура. Его всем интересно слушать» 

— Вы с Дзюбой находитесь по разную сторону баррикад относительно журналистов. Он бойкотирует, ты общаешься со всеми сейчас.

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