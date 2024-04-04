В России после теракта предложили ужесточить наказание за разжигание розни

Владимир Росс

Считаю, перегибы пошли. Межнациональная рознь - и отношения к иностранцам - совершенно разные вещи. Вообще, к любому иностранцу можно всегда относится с долей отторжения - ведь это иностранец (в том числе и потому, что культуры и привычки разные, часто вообще в корне разные), а вот отношения к национальности к живущим коренным народам РФ - вот тут действительно не должно быть перегибов. А тут иностранцы совершили теракт, а в РФ заговорили об отторжении межнациональном - ошибочное: указал выше. Вот скажите: неужели трудно понимать разницу между отношениям к иностранцам, к которым всегда будет какая-то доля отторжения (рознь), потому что те иностранцы - и между именно национальными отношениями??