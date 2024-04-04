Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сафронов
    Мне кажется что "целью заказчиков теракта" было с помощью этого теракта наконец-то разбудить Путина.Путин назвал цель...
  • Владимир Росс
    Считаю, перегибы пошли. Межнациональная рознь - и отношения к иностранцам - совершенно разные вещи.  Вообще, к любому...В России после те...
  • Taurus Zmei
    А тоннель лучше, при Сахалинской погодеПутин предложил п...

В России после теракта предложили ужесточить наказание за разжигание розни

В России после теракта предложили ужесточить наказание за разжигание розни

Ранее украинская сторона признала, что проводит операции по дестабилизации российского общества Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни в России, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Росс
Считаю, перегибы пошли. Межнациональная рознь - и отношения к иностранцам - совершенно разные вещи.  Вообще, к любому иностранцу можно всегда относится с долей отторжения - ведь это иностранец (в том числе и потому, что культуры и привычки разные, часто вообще в корне разные), а вот отношения к национальности к живущим коренным народам РФ - вот тут действительно не должно быть перегибов. А тут иностранцы совершили теракт, а в РФ заговорили об отторжении межнациональном  - ошибочное: указал выше. Вот скажите: неужели трудно понимать разницу между отношениям к иностранцам, к которым всегда будет какая-то доля отторжения (рознь), потому что те иностранцы - и между именно национальными отношениями??
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх