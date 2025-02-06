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Чернышенко: Форум будущих технологий в Москве — уникальная площадка

Чернышенко: Форум будущих технологий в Москве — уникальная площадка

В Москве 20-21 февраля состоится очередной форум Форум будущих технологий, который объединит представителей бизнеса, науки и технологий из России и из других государств, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

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