Лех Валенса: Польше всерьез грозит гражданская война

АНГЕЛ АНГЕЛ

Смотреть на политический хоровод очень интересно, а расклад просто бомбовый получается. Все складывается исторически и перспективка я вам скажу ну не фонтан. То что Израиль останется как государство шансов ближе к нулю. Значит двинут в европу, и естественно в Польшу и будут жить в гетто, им не привыкать, Русские земли будут освобождены и террористы с бандеровцами, нариками, проститутками и остальное "достояние" тоже двинет к пановам и вот получится триада пановохохлоеврейское государство,со своими амбициями и сообща они двинут в глубь европы и припомнят немцам все, даже чего не было, а с фантазией ни кто их этих наций не страдает, да и окажутся самыми воинственными и подготовленными, и как во время Гитлера Европа падет перед такой армадой террористов, И будут обслуживать бюргеры, французы с испанцами и итальянцами этих новых хозяевов. Эта саранча быстро все разворует и проест, а учитывая что с природными ресурсами там не все хорошо, то двинут в сторону России под эгидой фашистов но возглавляемые очередным клоуном и наркошей и погонят на мясные штурмы европейцев как стадо баранов с заградительными отрядами сзади них... А перспективка то у европейцев не завидная... Так что реванш они захотят взять у России... Опять объединенная европа с финансированием их США всей промышленностью и т.д. пойдут на Россию. Надо готовится и укреплять экономику, продовольственную независимость, готовить со школьной скамьи детей к защите отечества... Ну и сейчас решать свои геополитические интересы и разбираться с бывшими которые при случаи выступят не на стороне России...