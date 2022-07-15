Федеральное агентство новостей Европа превзошла Азию по показателям потребления американской нефти впервые с 2016 года, свидетельствуют данные Бюро переписи населения США, главного статистического ведомства страны, сообщает агентство Bloomberg.
Федеральное агентство новостей Европа превзошла Азию по показателям потребления американской нефти впервые с 2016 года, свидетельствуют данные Бюро переписи населения США, главного статистического ведомства страны, сообщает агентство Bloomberg.
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