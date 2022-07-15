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Европейские страны обогнали Азию по уровню потребления нефти из США

Европейские страны обогнали Азию по уровню потребления нефти из США

Федеральное агентство новостей Европа превзошла Азию по показателям потребления американской нефти впервые с 2016 года, свидетельствуют данные Бюро переписи населения США, главного статистического ведомства страны, сообщает агентство Bloomberg.

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