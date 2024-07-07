Зиля Сунгатуллина: «Некоторые цепляются за театр, становятся жалкими. Я ушла на позитиве»

30 июля легендарная татарская певица Зиля Сунгатуллина отметит свой юбилей. В преддверии этой даты «Интертат» поговорил с народной артисткой России и Татарстана о ее семье, первых и последующих шагах на оперной сцене и знаменитых коллегах, с которыми ей довелось работать.