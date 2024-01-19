В 2024 году Подмосковье закупит 17 мобильных ФАПов

Они будут использоваться для проведения диагностики у жителей удаленных территорий региона.В 2024 году Подмосковье закупит 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которые будут использоваться для проведения диагностики у жителей удаленных территорий региона, сообщается на сайте правительства Московской области.