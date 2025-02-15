«Красных линий не будет»: Зеленский выбрал войну за переизбрание

Нынешнее украинское руководство торгуется с американцами, чтобы остаться при власти. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью экс-спикеру запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-глава МВД Украины, бывший генпрокурор и участник войны с Россией Юрий Луценко.