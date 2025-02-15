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«Красных линий не будет»: Зеленский выбрал войну за переизбрание

«Красных линий не будет»: Зеленский выбрал войну за переизбрание

Нынешнее украинское руководство торгуется с американцами, чтобы остаться при власти. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью экс-спикеру запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил экс-глава МВД Украины, бывший генпрокурор и участник войны с Россией Юрий Луценко.

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