ВС РФ освободили Писаревку, расширив плацдарм для наступления на Сумы

Из Сумской области поступают сообщения о новом успехе Вооружённых сил России. Стало известно об освобождении села Писаревка с одновременным взятием под контроль позиции противника на южном берегу реки Олешня.
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