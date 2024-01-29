Бурак Озчивит снова отметил годик сына и разозлил поклонников

Недавно Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен отпраздновали день рождения своего младшего сына. Родители уже устроили небольшое семейное торжество дома, однако теперь им пришла идея организовать праздник для всей семьи.
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