Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 781 подписчик

Бурак Озчивит снова отметил годик сына и разозлил поклонников

Бурак Озчивит снова отметил годик сына и разозлил поклонников

Недавно Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен отпраздновали день рождения своего младшего сына. Родители уже устроили небольшое семейное торжество дома, однако теперь им пришла идея организовать праздник для всей семьи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх