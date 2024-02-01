Опубликован список машин, которые нельзя продавать: они будут только дорожать

Принято считать, чем старше автомобиль, тем он дешевле. Впрочем, такая тенденция прослеживается далеко не со всеми моделями, а некоторые из них не только не дешевеют при достижении определенного возраста, а напротив, начинают дорожать.
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