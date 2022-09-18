Как французы захватили Москву

Наполеон на Поклонной горе. В. Верещагин Общая ситуация Потери в Бородинской битве (Бородинская битва; Часть 2) были огромны, а резервы израсходованы, 27 августа (8 сентября 1812 года) русская армия ушла с Бородинского поля, отступив за Можайск.