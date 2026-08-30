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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уоткинс перешел в «Аль-Хилаль» из «Астон Виллы» за 60 млн евро

Олли Уоткинс стал игроком « Аль-Хилаля ». « Астон Вилла » подтвердила переход нападающего в клуб из Саудовской Аравии.

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