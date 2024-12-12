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Мульт и Магия: герои мультфильмов поздравят ваших детей с Новым годом

Что может быть лучше, чем получить поздравление от любимого мультгероя? В преддверии самого волшебного праздника — Нового года — любимые герои детских мультфильмов готовы сделать юным зрителям уникальный сюрприз.

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