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Газета.ру

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Национальная мясная ассоциация: с начала 2026 года свинина не дорожала

Национальная мясная ассоциация: с начала 2026 года свинина не дорожала

С начала текущего года мясо птицы подорожало в среднем на 8%, говядина выросла в цене на 11%. Это укладывается в рамки продовольственной инфляции, которая, однако, не затронула свинину – это на сегодня самый доступный вид мяса, отметил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН.

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