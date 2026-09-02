Национальная мясная ассоциация: с начала 2026 года свинина не дорожала

С начала текущего года мясо птицы подорожало в среднем на 8%, говядина выросла в цене на 11%. Это укладывается в рамки продовольственной инфляции, которая, однако, не затронула свинину – это на сегодня самый доступный вид мяса, отметил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН.