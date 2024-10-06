Лось выбежал на омскую трассу, спровоцировав ДТП - погибли четыре человека. Среди пострадавших пассажиров оказались мать с ребенком.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Лось выбежал на омскую трассу, спровоцировав ДТП - погибли четыре человека. Среди пострадавших пассажиров оказались мать с ребенком.