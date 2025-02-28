Кто такие лемминги

Лемминги: классификация Как выглядят Виды Чем питаются Как и где живут Интересные факты Лемминги: классификация Фото: Peter Krejzl/Shutterstock/FOTODOM Лемминги обитают в Арктике, тундровых и лесотундровых зонах северных регионов Евразии и Северной Америки Лемминги — это общее название нескольких родов млекопитающих семейства хомяковых.