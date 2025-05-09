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Загадочная «большая сделка» Трампа с Россией

Загадочная «большая сделка» Трампа с Россией

Недавние изменения в политике США на российском направлении ввергли Запад в хаос. Они вызвали самый масштабный внутренний кризис с момента формирования западного блока и создали в отношениях Вашингтона и Москвы беспрецедентную ситуацию.

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