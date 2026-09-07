«Рубин» сыграет дома с «Ахматом» в 7-м туре РПЛ. Матч начнется в 19:30

« Рубин » сыграет дома с « Ахматом » в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ . Матч пройдет на «Ак Барс Арене». Игру в прямом эфире покажет «Матч Премьер».
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